В «Нафтогазе» подсчитали убытки из-за отказа «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража

По словам коммерческого директора, «Нафтогаз» уже понес более 110 млн долл. убытков, которые будут компенсированы российской компанией.

Из-за отказа «Газпрома» поставлять «Нафтогазу Украины» с марта 2018 года газа по цене, которая была определенна решением Стокгольмского арбитража, «Натфогаз», покупая газ на европейском рынке, понес более 110 млн долл. убытков, которые «Газпром» должен будет компенсировать украинской стороне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«По итогу решения Стокгольмского арбитража «Газпром» должен был нам продавать газ, начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. «Газпром» не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ. Мы покупаем газ на европейском рынке. Мы уже начали арбитраж. Мы через арбитраж заставим «Газпром» компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем сейчас на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должна была бы быть по измененному в арбитраже контракту», - заявил Витренко.

«По нашим расчетам, только эта сумма, которую они должны нам заплатить, уже превышает 110 млн долл.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ. При этом российская компания уже получила за него предоплату.