Европейское Энергосообщество призвало Украину в тарифной политике ориентироваться на европейские бенчмарки

В то же время, Секретариат ЭнергоСообщества подчеркивает необходимость уважать роль НКРЭКУ как независимого регулятора, который несет ответственность за разработку методологии расчета тарифа на передачу газа.

Секретариат Европейского Энергетического Сообщества сделал обзор изменений тарифной методологии по передаче газа, опубликованной НКРЕКУ в рамках проведения публичных обсуждений. В целом Секретариат ЭнергоСообщества поддерживает позицию НКРЭКУ, называя ее следующим шагом на пути увеличения прозрачности формирования тарифов.

«Учитывая диверсифицированные маршруты транспортировки природного газа в Европу и центральную роль Украины в этом контексте, Секретариат Энергосообщества рекомендует Регулятору рассмотреть внедрение метода бенчмаркинга в процессе определения тарифов, при этом соблюдая прозрачность, недискриминационность и отражение затрат как основные принципы установления тарифов», - указано в тексте.

В то же время, Секретариат ЭнергоСообщества подчеркивает необходимость уважать роль НКРЭКУ как независимого регулятора, который несет ответственность за разработку методологии расчета тарифа на передачу газа.

«Секретариат приветствует интерес украинских стейкхолдеров к реформе тарифной методологии и считает его обязательной и неотъемлемой частью рыночных отношений. Дискуссия должна быть максимально открытой, чтобы найти наиболее эффективное решение, имеющее максимальное социальное обеспечение и соответствующее правовым нормам. При этом, должно быть ясно, что право принять финальное решение остается за НКРЭКУ», - считают эксперты Европейского энергосообщеcтва.

Как известно, Украина широко использует привязку к европейским бенчмаркам в ценообразовании на энергоресурсы. В частности, 27 апреля 2016 года Кабмин принял постановление №315, определил формулу цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. На этом основании формула получила название "Роттердам+".