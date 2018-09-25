Запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона – «Нафтогаз» (видео)

Сейчас в хранилищах почти 16 млрд куб. м газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

Читайте также«Нафтогаз» хочет поставлять газ напрямую потребителям без облгазов Фирташа

«Сейчас в хранилищах почти 16 млрд куб. м газа. Этого достаточно для комфортного прохождения зимы», - сказал Витренко.

Он отметил, что к 15 октября, когда ожидается старт отопительного сезона, в ПХГ должно быть накоплено 16,1 млрд куб. м, тогда как на эту же дату в прошлом году в хранилищах было накоплено 16,8 млрд куб. м.

По словам Витренко такое сокращение закачки связано с тем, что Украина вышла из прошлого отопительного сезона с достаточно высокими запасами в 7,4 млрд куб. м при минимально необходимом объёме в 5 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.