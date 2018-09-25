Кабмин должен определить новую цену газа для населения на этой неделе – «Нафтогаз» (видео)

Кабмин до 1 октября оставил неизменной цену на газ для населения.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает на этой неделе получить решение правительства о продлении или изменении механизма специальных обязательств на рынке газа.

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Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает корреспондент УНИАН.

«Правительство на этой неделе должно в любом случае принять решение о продлении специальных обязательств в таком виде, в котором они существовали до этого, или их замене», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

В то же время вопрос цены на газ для населения является одним из ключевых для продолжения сотрудничества с МВФ.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.