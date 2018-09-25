“Нафтогаз” допускает продажу акций “Северного потока-2” на аукционах для взыскания долга с «Газпрома»

В конце этого года должны пройти слушания в суде Великобритании о принудительном исполнении решения арбитража.

Акции компании Nord Stream 2 AG («Северный поток-2») могут реализовать на аукционах в случае положительного решения суда Великобритании о принудительном взыскании с российского «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении в Великобритании, и если мы выигрываем и до этого времени «Газпром» не выполняет судебное решение (Стокгольмского арбитража – УНИАН), соответствующие акции «Северного потока-2» будут реализованы на аукционе», - сказал Витренко.

«Я лично не очень понимаю, как «Газпром» пойдёт на такой риск, когда акции «Северного потока-2» будут реализованы на аукционе. Но, к сожалению, мы видим, что действия «Газпрома» продиктованы политической логикой, которая определяется не в помещении самого «Газпрома», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».