Россию обвинили в затягивания времени на трехсторонних переговорах по газу

По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, пока никаких переговоров нет, а консультации на экспертном уровне напоминают лекцию в университете о работе европейского рынка для российской стороны.

Представители российской стороны используют трехсторонние переговоры о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией для затягивания времени с целью реализации проекта по строительству трубопровода «Северный поток - 2» в обход Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Экспертные консультации - это, просто, честно говоря, «поговорить». Возможно, мы предоставим больше информации о европейских нормах российской стороне, возможно, они станут умнее. ... У нас этот процесс вызывает удивление, если не ощущение того, что они просто тянут время, потому что пока никаких переговоров нет. Мы это воспринимаем как трюк «Газпрома» - «а Васька слушает да ест», и продолжают строить «Северный поток-2», рассказывая, что они с Украиной ведут какие-то переговоры», - сказал Витренко.

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«Никаких переговоров нет, а эти консультации напоминают лекцию в университете, где мы сидим с европейцами и рассказываем россиянам, как работает европейский рынок», - добавил он.

Витренко отметил, что завтра, 26 сентября, состоится второй раунд трехсторонних переговоров на экспертном уровне.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.