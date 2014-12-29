«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 800 млн гривень

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитную линию компания намерена привлечь сроком на один год.

Конечный срок подписания договора - 28 января 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в июле «Энергорынок» объявил тендер на привлечение кредита на сумму 500 млн гривень.

Также сообщалось, что с начала года «Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» кредитов на общую сумму 2,9 млрд грн для погашения долгов перед энергогенерирующими компаниями.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.