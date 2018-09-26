Министр соцполитики рассказал, что будет с ценами на газ после 1 октября (видео)

Рева сказал, что цена на газ для населения может не измениться. Министр добавил, что переговоры с МВФ продолжаются.

Кабинет министров Украины может продлить действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа после 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения, сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева.

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"Вопрос цены на газ на правительстве до сегодняшнего дня не обсуждался. Обсуждались наши переговоры с Международным валютным фондом, но конкретной дискуссии о цене на газ не было. Я бы не торопился с высказыванием, что цена на газ уже определена... Если не будет достигнута договоренность о новой цене на газ, не будет это согласовано с международными партнерами, то существует вероятность, что действие этого постановления будет продлено и далее", - заявил министр.

Рева добавил, что переговоры продолжаются, и правительство надеется, что в ближайшее время они будут успешно завершены, что даст возможность продолжить сотрудничество с МВФ.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Кабмин на своем заседании 26 сентября не рассматривал вопрос об изменении цены на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

Для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна была пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.