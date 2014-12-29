Украина уже получает электроэнергию из России - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил президент Украины Петр Порошенко.

"С нуля часов, как мне сегодня доложили, уже идут перетоки (электроэнергии из РФ - УНИАН) ... если я не ошибаюсь, на 1,4 ГВт”, - сказал Порошенко.

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По словам президента, осуществление перетоков электроэнергии с территории РФ позволило снизить мощности украинских ТЭС для экономии угля.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина готова безотлагательно заключить договор о закупке электроэнергии у РФ.

Также сообщалось, что в Украине была задействована практика веерных отключений электроэнергии в связи с дефицитом ресурсов для ее производства на теплоэлектростанциях, а именно – дефицита угля, добыча которого сконцентрирована в районах Донецкой и Луганской областей, где с августа текущего года ведется антитеррористическая операция.

Власти страны не контролируют более половины всех шахт и не имеют доступ к складам, где может храниться уголь.

В то же время, по словам главы Минэнергоугля, на складах шахт госпредприятия «Уголь Украины» находится порядка 2 млн тонн, которые теоретически можно вывезти сразу же, как только появится такая техническая возможность. Ранее в Минэнергоугля отмечали, что дефицит угля до конца года может составить порядка 5 млн тонн.