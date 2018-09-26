НКРЭКУ должна проверить инвестпрограммы Укргидроэнерго - эксперт

Эксперт подчеркнул, что в 2019 году заработает рынок электрической энергии, и тогда у компании так или иначе будет изменен тариф.

Прежде чем менять тариф для компании «Укргидроэнерго», Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна провести аудит компании и ее затрат на выполнение инвестпрограммы.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Укргидроэнерго не осваивает выделенные ранее инвестиции.

«Надо, чтобы НКРЭКУ посмотрела, как выполняется инвестпрограмма, как используются средства, насколько необходимыми являются и с какими затратами идут новые проекты, и только после тщательного аудита можно будет сказать, насколько нужно или не нужно повышать тариф для «Укргидроэнерго», - отметил Владимир Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что в 2019 году заработает рынок электрической энергии, и тогда у компании так или иначе будет изменен тариф.

«Возможно, можно сохранить тариф «Укргидроэнерго», оставить его на прежнем уровне до июля 2019 года, когда заработает рынок электроэнергии, и уже тот тариф, что будет в 2019 году, позволит компании реализовывать ее планы по инвестпрограммам», - считает директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Как ранее сообщалось, в начале октября в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пройдут слушания о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для ЧАО "Укргидроэнерго". Компания инициировала повышение тарифа до 63,57 коп/кВтч, ссылаясь на возросшие накладные расходы и попросила регулятора откорректировать инвестопрограмму.

Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность «Укргидроэнерго» на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.