В Минфине оценили потери Украины от запуска "Северного Потока-2"

В документе также перечислены другие основные риски для финансовой стабильности страны.

Реализации проекта по строительству трубопровода "Северный поток-2" в обход Украины может привести к потере 2,5-3% ВВП страны.

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Об этом говорится в информации о фискальных рисках и их потенциальном влиянии на государственный бюджет в 2019 году, который опубликован на сайте Министерства финансов.

"Реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери) за счет уменьшения экспорта услуг", – говорится в документе.

В документе также перечислены и другие основные риски для финансовой стабильности страны, среди которых - проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита бюджета США, учитывая увеличение ставки ФРС как реакции на активные фискальные стимулы.

Также Минфин указывает на угрозу активизации военного конфликта на востоке страны, что будет иметь непредсказуемые последствия для экономики.

В число рисков также включено усиление курсовых и ценовых колебаний в Украине, увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

В то же время отмечается, что реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом, является крайне важной для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".