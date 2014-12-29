Венгрия готова возобновить поставки газа в Украину с 1 января
Оператор газотранспортной системы Венгрии FGSZ Ltd готов возобновить реверс газа в Украину с 1 января 2015 года.
"FGSZ Ltd сообщает пользователей сети, что мы готовы начать передачу природного газа в направлении Украины с 1 января 2015 года", - сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, поставки газа будет возможны на условиях, зафиксированных до прекращении реверса 25 сентября 2014 года.
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Ранее министр развития Венгрии Миклош Шестак заявил, что Венгрия не в состоянии восстановить реверсные поставки газа в Украину, пока не заполнит собственные хранилища.
В то же время председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев говорил о возможном возобновлении реверса газа в декабре.
Напомним, в конце сентября Венгрия прекратила реверс газа в Украину - как сообщали СМИ, из-за давления российской стороны.