Сербия присоединилась к Третьему энергопакету Евросоюза

Представляя законопроект в парламенте, министр энергетики и горнорудной промышленности Александр Антич заявил, что с принятием закона будут улучшены условия по инвестициям и повышена надежность снабжения потребителей электричеством и газом, передают РИА Новости.

По его словам, закон об энергетике представляет собой значительный шаг вперед по согласованию национального законодательства с правилами ЕС и является основной для полного применения директив из Третьего энергопакета, что является обязательством Сербии с 1 января 2015 года.

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С этой даты Сербия фактически открывает рынок электричества и газа. Домохозяйства и малые потребители смогут выбирать поставщика энергоносителей. Право получить лицензии на этот вид деятельности и выступать поставщиками получат иностранные компании, при этом у них не будет обязательства регистрации на территории страны. Закон создает условия для создания и работы биржи электроэнергии.

Сербия является официальным кандидатом в Евросоюз с марта 2012 года. Переговоры о присоединении страны к ЕС еще не начинались.

Третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии, утвержденный в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа.

Он включает шесть законодательных актов, предусматривающих ограничения для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. Таким образом, Еврокомиссия пытается, в том числе, разделить бизнес по продаже и транспортировке газа. По мнению ЕК, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам и снизит цены на энергию.

Кроме того, Третий энергопакет, по замыслу авторов, призван объединить довольно разобщенный энергетический рынок ЕС. Нововведения должны уничтожить национальные барьеры в торговле электроэнергией и природным газом путем повышения безопасности поставок и развития конкуренции на уровне Евросоюза, что даст потребителю более широкий выбор и повысит качество оказываемых услуг.

Как сообщал УНИАН, украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину в Европу до 80% своего газа.