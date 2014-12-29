Газпром стал единственным владельцем компании-строителя закрытого "Южного потока"

Таким образом, "Газпром" становится владельцем 100% акций компании, сообщает Прайм со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"В связи с тем, что получение разрешений для "Южного потока" трудно предсказуемо, а экономические последствия от затягивания его реализации на неопределенное время не поддаются подсчету, участники приняли решение о закрытии проекта", - прокомментировал решение о продаже пакета Wintershall.

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South Stream Transport B.V. - совместная проектная компания по строительству морского участка газопровода "Южный поток", который предполагалось проложить по дну Черного моря. Доля участия "Газпрома" ранее составляла 50%, итальянской компании Eni - 20%, французской энергетической компании EDF и германской компании Wintershall Holding GmbH - по 15% каждая.

Однако президент РФ Владимир Путин 1 декабря сообщил, что "в нынешних условиях Россия не будет реализовывать проект "Южный поток". В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что "Южный поток" закрыт.

Проект "Южный поток" стоимостью 15,5 млрд евро был рассчитан на поставку 67 млрд кубометров газа в год.