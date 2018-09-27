Нефть дорожает в ожидании санкций США против Ирана

Brent подорожала до $81,56 за баррель, WTI - до $72,43 за баррель.

Мировые цены на нефть в четверг утром повышаются в ожидании вступления в силу санкций США против Ирана, что приведет к сокращению поставок "черного золота" из страны, сообщает Росбалт.

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"По данным торгов, по состоянию на 7:54 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% - до 81,56 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,2% - до 72,43 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, котировки нефти провели вчерашний день в "боковике" и закрылись с небольшим понижением.

Торги начались с отметки 80,8 доллара за баррель марки Brent, в течение дня ходили в диапазоне 80,5-81,5 доллара, и завершили день вблизи 80,7 доллара. Определенное давление на рынок оказала статистика по изменению запасов нефти от Управления энергетической информации Минэнерго США. Она показала рост запасов за неделю на 1,9 миллиона баррелей, тогда как эксперты ожидали их снижения на 1,3 миллиона баррелей.

Страны-участники пакта ОПЕК+ в этом году могут достичь 100-процентного исполнения уровня добычи нефти, определенного в рамках глобальной сделки, завил министр. Если учесть, что сейчас уровень исполнения сделки составляет 129%. По сути, это означает возможность наращивания добычи.

"Однако, в ночь на четверг нефть проигнорировала такую угрозу, и подросла до $81,6 за бочку, после чего чуть скорректировалась к 81,4 доллара. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет 80,6-81,8 доллара за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сузился до 77,7-81,8 доллара. Весьма вероятное пробитие сопротивления на 81,8 доллара откроет дорогу для роста цены на черное золото до 84,9 доллара", - полагает эксперт.