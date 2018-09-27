Украина не должна платить за поставки российской электроэнергии на оккупированный Донбасс - суд

Подольский районный суд Киева отказался признать многомиллионный долг госкомпании «Укринтерэнерго» перед российской «Интер РАО» за поставки электроэнергии в Украину в 2014-2015 годах.

Подольский районный суд Киева отказал в признании и исполнении на территории Украины решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России о взыскании с «Укринтерэнерго» в пользу российской госкомпании «Интер РАО ЕЭС» долга в 190 млн грн за поставки российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах.

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Об этом говорится на сайте юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», которая в суде представляла интересы «Укринтерэнерго».

«Спор касается поставок российской электроэнергии на территории Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста, – заявил старший партнер «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко. – Мы были убеждены в безупречности правовой позиции «Укринтерэнерго» в данном деле, и рады справедливому и непредвзятому разрешению спора».

Как сообщал УНИАН, Украина 13 ноября 2015 года остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на третьем энергоблоке Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.