"Укринтерэнерго" будет продавать электроэнергию в Крым без аукциона

Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабинета министров от 29 декабря 2014 года.

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Согласно документу, инициатором выступило Министерство энергетики и угольной промышленности.

Как ранее сообщал УНИАН, госкомпания "Укринтерэнерго" 28 декабря объявила аукцион на право поставлять электроэнергию в аннексированный Россией Крым на протяжении 2015 года, однако он так и не состоялся.

Cтартовая цена электроэнергии на январь 2015 года составляла 0,98803 грн за 1 кВт/ч, при этом шаг аукциона - 0,005 грн.