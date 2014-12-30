Нацбанк продал "Нафтогазу" $8,6 млрд из резервов в 2014 году

Об этом на итоговой пресс-конференции заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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"Мы практически продали НАК "Нафтогаз" в этом году $8,6 млрд из резервов", - сообщила она.