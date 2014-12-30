Нацбанк продал "Нафтогазу" $8,6 млрд из резервов в 2014 году

11:27, 30 декабря 2014
Энергетика
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Национальный банк Украины (НБУ) продал в 2014 году НАК "Нафтогаз Украины" $8,6 млрд (175 млрд грн) из своих резервов. 

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Об этом на итоговой пресс-конференции заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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"Мы практически продали НАК "Нафтогаз" в этом году $8,6 млрд из резервов", - сообщила она.

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