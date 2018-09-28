Гройсман: Украинский уголь - залог энергонезависимости

В преддверии отопительного сезона правительство разрабатывает стимулы для увеличения использования украинского угля на ТЭС. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приоритет украинского угля положительно повлияет на энергонезависимость и отечественную экономику. Об этом Владимир Гройсман заявил в комментарии ТРК «Украина».

«Мы хотим полностью загрузить украинские шахты, особенно государственные, добычей угля. Это очень позитивно будет влиять на нашу энергетическую независимость и на развитие национальной экономики. Для этого мы разрабатываем специальные правила, чтобы предоставить приоритет именно отечественному топливу», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Как сообщалось ранее, Совет ОРЭ 20 сентября 2017 года утвердил проект изменений в правила рынка, которым закрепляется приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. Согласно документу, блоки ТЭС, использующие газовую группу угля, будут включаться в работу в первую очередь, по сравнению с «антрацитными», вне зависимости от ценовой конкуренции.

По данным Совета ОРЭ, предоставление приоритета углю газовой группы позволит тепловой генерации экономить до 900 млн грн в год, обеспечит стимул и источник финансирования для переоборудования генкомпаниями блоков ТЭС с марки "А" на марку "Г".

Напомним, угледобывающие предприятия Украины за 8 месяцев 2018 года сократили добычу рядового угля на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 22,7 млн тонн. При этом государственные угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за восемь месяцев сократили добычу на 10,3% – до 2,8 млн тонн.

Отгрузка импортного энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-августе 2018 года составила 3 млн 740,3 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 млн 186,9 тыс. тонн). При этом из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 910,3 тыс. тонн угля (доля – 77,8%)