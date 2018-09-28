Мировые цены на нефть продолжают расти

Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,07 процента до $81,78 за баррель.

Цены на нефть WTI сдержанно растут утром в пятницу, тогда как котировки Brent малоподвижны.

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Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,07 процента до $81,78 за баррель. Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,27 за баррель, что на 0,21 процента выше предыдущего закрытия, пишет Рейтер.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 548,4 юаня за баррель.

В фокусе внимания инвесторов остаются санкции США против Ирана и их последствия для мирового нефтяного рынка.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

По мнению аналитиков банка ANZ, рынок недосчитается около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки из-за антииранских санкций, тогда как компенсировать выпадение иранских баррелей другим производителям вряд ли будет под силу.