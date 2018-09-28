Запуск суточной балансировки на рынке газа снова перенесли

НКРЭКУ перенесла внедрение суточной балансировки рынка газа Украины с 1 октября на 1 декабря.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 28 сентября.

Отмечается, что 20 сентября оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины госкомпания "Укртрансгаз" обратилась к НКРЭКУ с просьбой установить более длительный срок с целью проведения тестирования информационной платформы оператора ГТС, которая необходима для внедрения суточной балансировки, со всеми субъектами рынка природного газа.

Как сообщал УНИАН, 27 июля НКРЭКУ по результатам внеплановой проверки оштрафовала "Укртрансгаз" на 850 тыс. грн за нарушения Кодекса ГТС и перенесла сроки внедрения суточной балансировки на рынке газа с 1 августа на 1 октября.

Также 27 июля "Укртрансгаз" предложил перенести внедрение процедуры суточной балансировки рынка газа на конец апреля 2019 года вместо 1 августа 2018 года, как предусмотрено Кодексом ГТС.

В середине сентября глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила об отсутствии каких-либо причин для переноса внедрения суточной балансировки рынка газа с 1 октября на другой срок.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.