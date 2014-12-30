Цена на нефть упала до минимума с 2009 года
14:36, 30 декабря 2014Энергетика
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Нефть марки Brent на Межконтинентальной фьючерсной бирже ICE опустилась на 1,6 процента, до 56,96 доллара за баррель.
REUTERS
Об этом свидетельствуют данные биржи. Баррель светлой западнотехасской нефти WTI подешевел на 0,6 процента, до 53,27 доллара. Это рекордно низкие ценовые уровни для энергоносителей с апреля 2009 года, сообщает Лента.ру.
Читайте такжеGuardian: в мировой экономике произойдут существенные изменения в 2015 годуРекордное снижение цены связывается с информацией об открытии новых нефтяных месторождений в США.
Участники рынка фьючерсов на нефть ожидают дополнительных поступлений нефти из этих месторождений, а также из Мексиканского залива. Эксперты ожидают, что предложение нефти в 2015 году будет превышать спрос на нее.
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