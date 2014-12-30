Цена на нефть упала до минимума с 2009 года

Об этом свидетельствуют данные биржи. Баррель светлой западнотехасской нефти WTI подешевел на 0,6 процента, до 53,27 доллара. Это рекордно низкие ценовые уровни для энергоносителей с апреля 2009 года, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеGuardian: в мировой экономике произойдут существенные изменения в 2015 годуРекордное снижение цены связывается с информацией об открытии новых нефтяных месторождений в США.

Участники рынка фьючерсов на нефть ожидают дополнительных поступлений нефти из этих месторождений, а также из Мексиканского залива. Эксперты ожидают, что предложение нефти в 2015 году будет превышать спрос на нее.