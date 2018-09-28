С начала года ДТЭК Энерго заплатил на 10,8% больше налогов – 11 млрд грн

ДТЭК Энерго за 8 месяцев 2018 года уплатил в государственный и местные бюджеты 10,6 млрд грн, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании. В центральный бюджет компания перечислила 8,6 млрд грн за январь-август, в местные бюджеты – 2,0 млрд грн. Как сообщалось, предприятия компании являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам первого полугодия в топ-100 крупных налогоплательщиков страны вошли ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго. Справка. ДТЭК Энерго за счет увеличения инвестиций в развитие производства за 8 месяцев 2018 года увеличил добычу газового угля на 2,5% – до 15,5 млн тонн, отпуск электроэнергии из украинского газового угля вырос на 4% – до 17,8 млрд кВт-ч, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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