Сегодня главная проблема атомной генерации ‒ НКРЭКУ

Юрий Недашковский подчеркнул, что впервые за все годы через колоссальный разрыв между тарифом для тепловой генерации, который сегодня в четыре раза превышает атомный тариф, у "Энергоатома" возник дефицит средств для закупки свежего ядерного топлива на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Именно такой тезис озвучил президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский во время совместного заседания работодателя и профсоюзного комитета Энергоатома, которое состоялось при участии руководителей Компании и руководителей профкомов обособленных подразделений Компании. Поскольку главной причиной невозможности реализации в полном объеме взаимных обязательств Коллективного договора НАЭК "Энергоатом" в первом полугодии 2018 года стала критическая ситуация, сложившаяся с недофинансированием государственной атомной генерации, именно этой теме были посвящены основные выступления докладчиков.

Подводя итоги I полугодия т.г. президент Энергоатома отметил значительные достижения Компании в 2018 году, среди которых главными стали старт и активная фаза строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС, работы по модификации трех АЭС Украины – Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС для использования технологий Holtec, а также продление срока эксплуатации энергоблока №3 Ривненской АЭС на 20 лет. Компания урегулировала все вопросы, связанные с диверсификацией источников поставок свежего ядерного топлива, завершила опытно-промышленную эксплуатацию УТЦ "Корпус Г" на Запорожский АЭС, ввела в эксплуатацию комплексы переработки РАО на РАЭС, до конца года ожидается введение на ЗАЭС. "Я могу с уверенностью говорить о том, что Украина на 100% обеспечена ядерным топливом, а Энергоатом готов к любому форс-мажору. Компания сохраняет достаточно серьезный ресурс прочности и конкурентоспособности, но тарифный дисбаланс сводит все дальнейшие перспективы развития на нет", - подчеркнул Юрий Недашковский.

"Прошлый и нынешний состав НКРЭКУ довели ситуацию с тарифообразованием для различных видов генераций до критической черты. Регулятор, который должен контролировать и защищать интересы потребителей, своим подходом к атомной энергетике загоняет атомную генерацию в тупик, - подчеркнул президент "Энергоатома". - Сегодня Компания испытывает дефицит финансирования на уровне 13,9 миллиарда гривень, эти средства должны были быть обеспечены тарифом".

Юрий Недашковский подчеркнул, что Компания имеет очень серьезную поддержку со стороны Кабинета Министров и Верховной Рады. "Правительство поддерживает все инициативы НАЭК "Энергоатом": за последние два года было утверждено больше нормативных актов, направленных на поддержку и развитие атомной отрасли, чем за все предыдущие годы. Сегодня мы имеем поддержку в Верховной Раде и парламентском Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Приведу лишь один пример - в текущем году благодаря целенаправленной работе профильного комитета удалось принять социальный законопроект №3131, который был внесен на рассмотрение ВРУ еще в 2015 году. Вместе с тем, действия и решения и прошлого, и нынешнего состава НКРЭКУ лишают "Энергоатом" возможности нормально функционировать и уничтожают будущее компании. Искусственно сдерживая оптово-рыночную цену за счет атомщиков, НКРЭКУ позволяет частной тепловой генерации паразитировать на государственных генерациях - "Энергоатоме" и "Укргидроэнерго", - подчеркнул глава "Энергоатома".

Юрий Недашковский также напомнил, что впервые за все годы из-за колоссального разрыва между тарифом для тепловой генерации, который сегодня в четыре раза превышает атомный тариф, в Энергоатоме возник дефицит средств для закупки свежего ядерного топлива на сумму 1,5 миллиарда гривень. А уже в следующем году этот дефицит будет переведен на государственное предприятие Восточный горно-обогатительный комбинат, поскольку они будут вынуждены продавать свою продукцию не по себестоимости, которая сейчас составляет 100-120 долларов, а будут вынуждены продавать в соответствии с методикой НКРЭКУ - за 75 долларов. «В 2018 году эту разницу стоимости возмещал "Энергоатом", но со следующего года это будет проблема государственного предприятия "ВостГОК", если НКРЭКУ вдруг не опомнится и не поменяет свои невежественные подходы к разработанной ими же методике, в которой не было учтено ни одного замечания "Энергоатома", - отметил Юрий Недашковский.

Он также постатейно озвучил дефицитные статьи тарифа, установленного НКРЭКУ с 1 октября 2018 года, среди которых: расходы на оплату труда и ЕСН более 2,5 миллиарда гривень, выплата налогов и финансирование капитального строительства - более 5 миллиардов гривень. Кроме того, существует угроза возможности дальнейшего выполнения Энергоатомом Комплексной сводной программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций. Такая ситуация сложилась из-за того, что НКРЭКУ с 2016 года согласовывает проект постановления Правительства об изменении ценовых показателей КСПБ в связи с инфляцией и девальвацией национальной валюты: "в следующем году, если ситуация не изменится, у Компании просто не будет средств на финансирование таких работ".

В свою очередь председатель Первичной профсоюзной организации НАЭК "Энергоатом" Алексей Лыч, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что НКРЭКУ проигнорировала все попытки профсоюзов провести переговоры с членами Комиссии: "Нам сообщили, что было проведено предварительное рассмотрение проекта изменений к тарифу на электроэнергию и на протяжении двадцати дней после официального опубликования планируется обсуждать этот вопрос. Но этого не произошло. Рассчитывая на законность, понимая, что есть четкие нормы, правила, стандарты, что особенно важно в атомной энергетике, мы ожидали официальный документ, который даст толчок к рассмотрению проекта изменений тарифа. Однако, информация была предоставлена постфактум, что заседание Комиссии состоялось и решения приняты. Мы не умеем играть по таким правилам!"

Особый цинизм - озвученная неоднократно позиция НКРЭКУ о сокращении численности персонала как необходимое условие для повышения заработной платы, - отметил глава профсоюза Энергоатома. Он сообщил, что в некоторых подразделениях пошли по этому пути, и сократили численность с целью повышения фонда оплаты труда (ФОТ) для категорий специалистов, повышение окладов которых является критическим для отрасли. "Но две недели назад НКРЭКУ сообщила, что ими введен новый термин - "тариф на численность", в соответствии с которым ФОТ рассчитывается, исходя из фактической численности персонала. То есть, новым решением НКРЭКУ фактически изъяло из тарифа средства, предусмотренные на оплату труда этих сокращенных 800 человек, за счет которых должна была повыситься зарплата иным сотрудникам, как ранее неоднократно публично заявляла НКРЭКУ. Этот нововведений "тариф на численность" свидетельствует, что даже если сократить персонал на 50-60%, средств на повышение оплаты труда все равно у нас не будет. Для нас выведут новую тарифную численность для расчета атомного тарифа, и мы ничего опять не получим. Для нас такие подходы очень необычны, мы не научились еще так работать", - отметил Алексей Лыч.

Он сообщил, что "в последних публикациях в прессе говорится, что мы якобы шантажируем Кабинет Министров Украины, что заработная плата атомщиков втрое выше зарплаты учителей и медиков, а мы путем шантажа хотим добиться повышения тарифа. Даже называют даты, когда мы планируем проводить "акции протеста", в то время как наш коллектив даже не обсуждал эту тему. Таким образом, происходит подготовка общественного мнения, что виновником повышения тарифа на электроэнергию, которое все равно состоится в ближайшее время, являются атомщики. Но - подчеркну! - мы никогда не требовали повышения тарифа для потребителей. Мы просили осуществить перераспределение средств и получили обещание НКРЭКУ сделать это перераспределение за счет формулы "Роттердам +". Нам даже озвучили дату заседания. Результат вы все знаете. Мы поняли, что эта Комиссия действует еще циничнее чем ее предшественники. Если раньше в аппарате Комиссии можно было хоть с кем-то дискутировать, то сегодня от любых обращений уклоняются, и относятся так, как будто видят тебя впервые".

Глава профсоюза Алексей Лыч призвал "не поддаваться на провокационные публикации, на мощную деятельность, которая развернули только для того, чтобы перевести стрелки на Энергоатом, как виновника ситуации, в которой оказалась Компания. Особенно те публикации, в которых советуют вместо повышения тарифа, заниматься борьбой с коррупцией в Компании. Создан ряд государственных органов для борьбы с коррупцией с большим финансированием, однако предлагается каждому работнику Компании бегать друг за другом и "бороться" против коррупционных действий. Это абсолютный абсурд. Наши работники должны четко выполнять свою работу по обеспечению безопасной эксплуатации и производству необходимой государству электрической энергии. Мы ни в коем случае не будем защищать коррупционеров, которых обнаружат соответствующими государственные службы".

"Мы понимаем, что сегодня у нас слабые позиции в этой информационной войне. Дважды в этом году увеличивался тариф для тепловой генерации без всяких объяснений. Поэтому нужно сконцентрировать все усилия, чтобы украинцы поняли, что даже 10 копеек, на которые может быть повышен атомный тариф, пойдут исключительно на обеспечение энергобезопасности Украины, на генерацию, которая поставляет более 58% электричества в стране, на безопасное экологичное производство атомной электроэнергии. Ведь безопасность является нашим главным приоритетом!" - резюмировал Алексей Лыч.