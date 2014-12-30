На оккупированных боевиками территориях скопилось около четырех миллионов тонн угля

Об этом заявил премьер-министр Украины на итоговой пресс-конференции в Киеве.

"На оккупированных территориях накопилось почти 4 млн тонн угля", - сказал он.

По словам премьера, боевики противодействуют вывозу угля.

"Ряд железнодорожных сетей заминированы и нам не давали карту минирования, перевозки были физически невозможны", - сказал Яценюк.

Читайте такжеПорошенко: Мы не можем дать замерзнуть людям на ДонбассеПри этом он отметил, что пока сальдо объема потребления и объема поставок угля вышло в плюс.

"Поэтапно мы возобновляем объем поставок угля", - сказал премьер.

Также Яценюк назвал объем накопленного Украиной газа в хранилищах - около 11,7 млрд кубических метров - и рассказал о диверсификации поставок ядерного топлива.

"В Брюсселе подписывается соглашение с Westinghouse об увеличении объемов поставок ядерного топлива", - рассказал премьер-министр.

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