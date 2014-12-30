Яценюк хочет ускорить переход на рыночную цену газа - обещает дотации половине украинцев

Об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк сегодня во время итоговой пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Напомню, у нас есть заранее согласованный с МВФ график поднятия цен и тарифов. Мы ожидаем, что миссия приедет 8 числа (января - УНИАН). Думаю, нам надо изменить график и ускорить темпы приведения стоимости природного газа и услуг теплокоммунэнерго к рыночному уровню. Сейчас в бюджете на 2015 год сумма дотаций «Нафтогаза» 32 млрд гривень. В текущем году было 110 млрд. Мы втрое сократили объем дотаций», - отметил Яценюк.

По словам премьера, сэкономленные средства от дотирования «Нафтогаза» будут сразу отправляться на дотации населению.

"При поднятии тарифов дополнительные доходы, которые будут получать “Нафтогаз” и “Укргазвыдобування” сразу отправляются на прямые субсидии всех малообеспеченных граждан Украины”, - отметил Яценюк.

По словам премьер-министра, правительство сохранит субсидии на все энергоресурсы для незащищенных слоев населения, которое может составить до 20 млн граждан.

«Под дотацию попадают от 15 до 20 млн граждан. То есть это фактически половина граждан Украины», - сказал премьер.

По словам Яценюка, если Украина поднимет тарифы до рыночного уровня, то европейские партнеры дадут нам 20-летние кредиты под полтора процента на энергоэффективность.

Также в течение трех лет премьер-министр планирует вывести «Нафтогаз» на безубыточность.