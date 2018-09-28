Кабмин оставил неизменной цену на газ для населения до 18 октября

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 18 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 28 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля - до 1 сентября, а 29 августа – до 1 октября.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.