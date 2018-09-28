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В Украине выросла доля возобновляемой энергетики

17:54, 28 сентября 2018
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), на конец сентября 2018 года составила 1803,6 МВт, что на 36,7% больше показателя на конец сентября прошлого года, говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Сообщается, что в третьем квартале этого года было ведено 160,1 МВт новых мощностей, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Солнечные электростанции и ветроэлектростанции составляют 97% новых мощностей, введенных в третьем квартале, а средняя единичная мощность введенных объектов – 2,8 МВт.

Лидером по вводу в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики в третьем квартале 2018 года традиционно стала Херсонская область (60,5 МВт).

Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 1,8%, а доля в стоимости – 8,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине было введено 257 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

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Теги: #возобновляемая энергетика