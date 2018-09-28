В Украине выросла доля возобновляемой энергетики

Лидером по вводу в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики традиционно стала Херсонская область.

Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), на конец сентября 2018 года составила 1803,6 МВт, что на 36,7% больше показателя на конец сентября прошлого года, говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Сообщается, что в третьем квартале этого года было ведено 160,1 МВт новых мощностей, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Солнечные электростанции и ветроэлектростанции составляют 97% новых мощностей, введенных в третьем квартале, а средняя единичная мощность введенных объектов – 2,8 МВт.

Лидером по вводу в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики в третьем квартале 2018 года традиционно стала Херсонская область (60,5 МВт).

Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 1,8%, а доля в стоимости – 8,3%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине было введено 257 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.