Украина сегодня подпишет контракт с Westinghouse

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой годовой пресс-конференции заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

"Сегодня в Брюсселе подписывается соглашение с компанией Westinghouse об увеличении объемов поставок ядерного топлива на украинские атомные станции. Это также диверсификация. Если у нас раньше была тотальная зависимость от "Росатома", то сейчас мы диверсифицируемся", - сказал Яценюк.

Читайте такжеРоссия никогда не выполняет двусторонних соглашений и вскоре выйдет из перечня основных партнеров Украины - ЯценюкТакже, по его словам, сейчас поставки угля в Украине уже снова превысили расход, а в хранилищах накоплено 11,7 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.