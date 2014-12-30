Украина хочет прямых контрактов с РФ на поставки угля и электроэнергии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой годовой пресс-конференции заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

“Что касается импорта электроэнергии, вчера я был проинформирован действующим министром (энергетики - УНИАН) и украинскими энергокомпаниями о том, что они ведут переговоры о заключении прямого контракта на импорт, дополнительного контракта к существующему”, - сказал он.

"Я хочу подчеркнуть, очень четко: прямого контракта между “Укринтерэнерго” и “Интер РАО”. Были попытки засунуть «прокладку» в импорт электроэнергии. Поэтому правительство приняло решение, чтобы руки ни у кого не чесались, подписывать договоры исключительно прямые”, - добавил премьер.

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Также Украина рассчитывает на заключение с Россией прямых контрактов на импорт угля для нужд украинских ТЭС по ценам, которые бы не превышали цены рынка Украины.

"Поэтапно мы восстанавливаем процесс поставок угля, и, как временное решение, надеюсь на заключение публичного и прозрачного контракта между государственными компаниями Украины и государственными компаниями России по цене, которая не должна быть выше, чем цена внутренней украинской тепловой энергетики”, - сказал он.