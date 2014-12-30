Яценюк пригрозил главе Минэнергоугля увольнением за месяц

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину увольнением, в случае если тот не наведет порядок в отрасли, в первую очередь в кадровых назначениях в госкомпании.

Об этом Яценюк сказал в ходе итоговой пресс-конференции.

"Вчера на заседании правительства я дал месяц министру энергетики, чтобы он или взял под контроль отрасль и свое министерство, или я буду вынужден предлагать парламенту принять кадровые решения», - заявил он.

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Премьер отметил, что речь идет в первую очередь о порядке в назначении руководителей государственных энергетических компаний. Как подчеркнул глава правительства, очень важно, чтобы «представителей российских граждан» в числе руководителей не было.

"В том числе, чтобы он (министр) взял под контроль назначение руководителей государственных энергетических компаний. Там представителей российских граждан типа Григоришина (российский бизнесмен Константин Григоришин, контролирующий ряд энергокомпаний в Украине - УНИАН) не будет", - сказал Яценюк.

По словам премьер-министра, у действующего министра энергетики есть время до 1 февраля.

"Что касается веерных отключений. Правительство приняло решение о временных мерах по предотвращению веерных отключений, в том числе и по импорту и по покупке угля у всех соседних стран. ... Я дал несколько раз соответствующие поручения действующему министру энергетики, господину Демчишину, и четко отмечаю - у него срок до 1 февраля решить все проблемы, которые находятся в сфере его персональной ответственности. У меня есть вопросы к этому министерству", - добавил Яценюк.

Ранее СМИ сообщали, что офшорная компания, которую связывают с российским олигархом Григоришиным, может стать импортером российской электроэнергии в Украине.

Справка УНИАН. Владимир Демчишин возглавил Минэнергоугля 2 декабря 2014 года после трехмесячной работы в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. С 2008 по 2014 год Демчишин работал инвест-банкиром в компании нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой "Инвестиционный капитал Украины".