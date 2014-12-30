В Дебальцево заблокированы 900 вагонов с углем

На Донецкой железной дороге (ДЖД) на сегодняшний день в районе Дебальцевского железнодорожного узла остаются заблокированными 900 вагонов, нагруженных углем, поскольку значительная часть инфраструктуры магистрали разрушена, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Из-за действий боевиков, в частности значительного разрушения железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины и невозможности пропуска грузов на важных направлениях, в пределах Дебальцевского железнодорожного узла остаются заблокированными 900 вагонов с углем, часть из которых была погружена еще летом», - сказано в сообщении.

В частности, больше всего вагонов с углем скопилось на станции Дебальцево-Сортировочная - 696 вагонов, также они находятся и на станциях Чернухино и Углегорск. «Из-за действий сепаратистов железнодорожные перевозки в пределах Дебальцевской дирекции не осуществляются», - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что приоритетными направлениями для осуществления перевозок, которые необходимо разблокировать в первую очередь, «Укрзализныця» считает участки Дебальцево-Горловка и Дебальцево-Алчевск, однако пока это сделать невозможно.

Согласно сообщению, среди объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках Дебальцевской дирекции повреждены передвижная машинная станция, два локомотивных депо, отделение железнодорожной больницы на станции Дебальцево. В частности, в локомотивном депо Дебальцево пострадали шесть админзданий, сгорели емкости для хранения дизельного топлива, вышли из строя трубопроводы, сгорело 130 тонн дизельного топлива. В локомотивном депо Дебальцево-Сортировочная повреждено девять административных зданий. В настоящее время железнодорожники проводят работы по восстановлению этих депо.

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Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

По состоянию на конец ноября на ДЖД были заблокированы около 15 тыс. вагонов государственных вагонных компаний.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

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Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.