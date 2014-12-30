Украина и Россия заключили два контракта на поставку электроэнергии - Минэнерго РФ

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Министерство энергетики РФ сообщает о заключении соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно с целью надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено другое соглашение между дочерней структурой "Интер РАО" - Центром осуществления расчетов (ЦЗР) и "Укринтерэнерго", - цитирует Новака пресс-служба министерства.

Ранее о необходимости заключения прямых договоров без фирм-"прокладок" говорил во время годовой итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.