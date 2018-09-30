На Донбассе изъяли незаконно добытый уголь стоимостью более 5 миллионов гривень

Неизвестные незаконно добывали уголь в Луганской области.

На Луганщине сотрудники налоговой милиции ГФС Украины вернули государству ранее изъятый незаконно добытый уголь на сумму более 5 миллионов гривень.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС, уголь был передан Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и прочих преступлений согласно постановлению следственного судьи Старобельского районного суда Луганской области.

«1,8 тысяч тонн угля стоимостью более 5 миллионов гривень были изъяты у правонарушителей и арестованы в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной добычи неустановленными лицами полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Мирнодолинского поселкового совета Попаснянского района и Лисичанского городского совета Луганской области», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие по делу продолжается.

В конце прошлого года сообщалось, что Россия резко увеличила контрабанду угля из оккупированного Донбасса в Европу.