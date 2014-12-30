Украина и Westinghouse договорились о ядерном топливе

Об этом сообщил президент Westinghouse в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ив Браше, пишет РИА Новости.

”Сегодня компания Westinghouse Electric Company и государственное предприятие ”Национальная атомная энергогенерирующая компания ”Энергоатом” (ГП НАЭК ”Энергоатом”) договорились о существенном расширении поставок ядерного топлива на атомные электростанции Украины до 2020 года. Углубленное сотрудничество между компаниями поможет диверсифицировать поставки ядерного топлива на украинские АЭС и обеспечит их надежность и безопасность”, - сказад Браше.

Он подчеркнул, что компания Westinghouse работает на украинском рынке атомной энергетики с 2003 года и обеспечивает его лучшими мировыми образцами продуктов, услуг и технологий.

”Компания Westinghouse готова обеспечить Украину и весь всемирный рынок реакторов типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) полным комплексом своих продуктов и услуг, в том числе технологиями цифрового управления, топливом, заправкой, услугами по инспекции, услугами по модернизации и переоборудованию атомных электростанций”, — отметил Браше.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Арсений Яценюк на итоговой годовой пресс-конференции заявил. Что Украина 30 декабря в Брюсселе подпишет контракт с американско-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного

«Это также диверсификация. Если у нас раньше была тотальная зависимость от “Росатома”, то сейчас мы диверсифицируемся», - подчеркнул Яценюк.

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Справка УНИАН. Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.