Мировые цены на нефть снижаются на фоне ожидания роста ее запасов в США

Как передает ТАСС, к окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent сократилась на 0,53 дол до 57,35 дол за баррель.

При этом на Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, цена барреля техасской светлой нефти (WTI) с поставкой в феврале сократилась на 0,05 дол и достигла уровня в 53,59 дол.

Данные о запасах нефти в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду, однако, по прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, американские резервы должны вырасти на 900 тыс. баррелей, до 388,1 млн баррелей, самого высокого показателя с начала подведения такого рода статистики в 1982 году.

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”Североамериканская нефть изменила настроение рынка, - заявил Джин Макгиллиан, аналитик компании Tradition Energy. - Мы наблюдаем глобальный переизбыток нефти. Факторы, которые довлели над рынком в последние несколько месяцев, остаются его главными характеристиками”.

Между тем, экономист WTRG Economics Джеймс Уильямс считает, что темпы роста производства нефти в США могут начать уменьшаться в будущем году, по мере того, как компании будут сокращать инвестиции и объемы бурения. ”К середине года мы увидим, как рост добычи будет снижаться”, - считает Уильямс.