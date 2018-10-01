Bloomberg: Нефть снова будет стоить 100 долларов, и Украине это не понравится

Подорожание «черного золота» несет больше вреда для мировой экономики, чем пользы, но есть и хорошая новость: страны стали меньше потреблять энергоносители.

Прогнозы свидетельствуют, что цена на нефть впервые с 2014 года вернется к отметке 100 долларов за баррель. И это поделит мировую экономику на тех, кому это навредит, и тех, кому пойдет на пользу.

Украина, как пишет Bloomberg, попадет в первую группу стран. Экспортеры горючего будут снова получать большие доходы, что наполнит как государственную казну, так и частные карманы. А в это время страны-потребители понесут убытки из-за этого улучшения для продавцов. Их потенциально ждет обострение инфляции и вред для потребительского спроса.

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Хорошие новости, как пишет Bloomberg, заключаются в том, что теперь рост цен на нефть до 100 долларов за баррель будет означать для глобальной экономики меньше, чем во время предыдущего скачка в 2011 году. Отчасти это так, потому что экономики стали менее зависимыми от энергоносителей, а частично из-за того, что сланцевая революция создала определенные смягчающие условия в США.

Безусловно, многое зависит от того, почему именно цены на нефть растут. Шок от сокращения добычи отрицательный, но устойчивый спрос растет. Оба фактора теперь влияют на цену барреля. В частности, нефть марки Brent подорожала на 22% в этом году. Высокие цены на нефть ударят по доходам домохозяйств и потребительских расходах. Но влияние будет различным в разных точках мира. Китай, будучи крупнейшим импортером нефти, может ожидать скачка инфляции. Также стоит учитывать сезонные факторы, поскольку в Северном полушарии Земли грядет зима. Потребители могут перейти на другие источники энергии, заставив цены немного упасть. В частности, они могут перейти на биотопливо и природный газ. Впрочем, последствия этого будут заметны не сразу. Индонезия, к примеру, уже начала продвигать меры по переходу на биотопливо с целью уменьшить зависимость от импорта энергоносителей. Экономисты предупреждают, что для сохранения темпов роста мировой экономики странам придется приспособиться к жизни при стоимости нефти выше 100 долларов.

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Впрочем, хоть подорожание несет больше вреда для мировой экономики, чем пользы, этот вред будет не такой большой по сравнению с 2011 годом.

«Сланцевая революция, низкая энергоемкость, более высокие уровни общих цен означают, что влияние будет меньшим, чем ранее. Цена за баррель должна подскочить на много выше, чтобы мировой рост поскользнулся на нефтяной луже», - пояснил экономист Джеми Мюррей.

Издание отмечает, что больше всего от подорожания выиграют страны-производители нефти из группы развивающихся рынков. В частности, это пойдет на пользу Саудовской Аравии, у которой на «черное золото» приходится 21% от ВВП. Также победителем выйдет Россия. Нигерия и Колумбия тоже могут попробовать воспользоваться подорожанием барреля. Рост доходов от торговли нефтью может помочь этим странам наполнить свои бюджеты, сократить дефицит и увеличить государственные расходы.

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Среди тех, кто больше всего проиграет от подорожания нефти Bloomberg называет Украину, Индию, Китай, Тайвань, Турцию и Египет. Рост издержек за энергоносители создаст давление на текущие счета и сделает эти экономики более уязвимыми к росту процентных ставок в США.

Издание также добавляет, что если подорожание нефти усилит инфляцию, у центральных банков будет еще меньше причин ослаблять монетарные политики. В Индии уже начали размышлять над последствиями, поскольку товары, которые страна импортирует больше, станут еще дороже.