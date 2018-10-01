В Украине упростили строительство объектов "зеленой" энергетики

Принятие закона о повышении инвестпривлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики позволит строить их без лишней бюрократизации.

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики)", предусматривающий упрощение процедур, необходимых инвесторам при строительстве объектов возобновляемой энергетики.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Данный законопроект был принят Радой 4 сентября.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский ("Блок Петра Порошенко"), представляя законопроект, отметил, что он призван сделать максимально инвестиционно привлекательными возобновляемые источники энергетики, в первую очередь ветроэнергетику и солнечную генерацию.

"Законом предлагается исключить в качестве критерия для отнесения к СС1 (класс последствий - УНИАН) сумму собственных убытков инвестора. Суть этой поправки состоит в том, что это собственный риск инвестора и государство не несет за это ответственность. Также предлагается исключить обязательное отнесение к категории СС2 объекты ветрогенерации, подпадающие под оценку воздействия на окружающую среду при условии подтверждения экспертизой учета результатов оценки. Таким образом, мы однозначно контролируем влияние на окружающую среду, но даем возможность строить возобновляемую энергетику по упрощенной процедуре СС1 - незначительные последствия", - сказал он.

Ранее один из авторов законопроекта народный депутат Алексей Рябчин ("Батькивщина") заявлял, что его принятие позволит строить объекты возобновляемой энергетики без лишней бюрократизации.

Как сообщал УНИАН, общая мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которые работают по "зеленому" тарифу, за 6 месяцев 2018 года увеличилась на 19,6%, или на 268,7 МВт - до 1643,4 МВт по сравнению с общей мощностью на 1 января 2018 года.

В 2017 году в Украине было введено 257 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики.

В октябре 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.