"Укрэнерго" хочет подать иск против России из-за утраченных активов в Крыму

Госкомпания планирует до конца этого года заключить по результатам тендера договор с юридической компанией на сопровождение иска.

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергетической системы Украины, планирует в начале 2019 года подать иск в Международный арбитраж против России по поводу утраченных активов компании в Крыму из-за аннексии в 2014 году.

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Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Мы уже разместили на Prozorro объявление о тендере на услуги по сопровождению этого иска, и рассчитываем до конца года подписать контракт. Сам иск планируем подать в начале следующего года", - заявил он.

Ковальчук уточнил, что тендер объявлен на юридическое сопровождение в течение всего периода рассмотрения дела.

"Защитить нас от влияния потенциальных компаний, связанных тем или иным образом с Российской Федерацией, можно только через очень жесткие квалификационные требования", - добавил он.

В частности, в тендере могут принимать участие только компании, имеющие опыт работы в международных арбитражах, связанных с подобными исками против Российской Федерации.

Согласно информации на сайте Prozorro, ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 45 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. Министр юстиции Украины Павел Петренко ранее заявлял, что сумма ущерба от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривень.

Ранее Ковальчук сообщал, что в аннексированном Крыму компания "Укрэнерго" потеряла около 15 электрических подстанций и несколько тысяч километров линий электропередач напряжением 220 и 330 кВ.

В апреле 2018 года "Укрэнерго" вручила российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму.

В частности, компания оценила в 1 миллиард долларов только электросеть, которая осталась на территории Крыма.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.