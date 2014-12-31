​"Нафтогаз" заплатил "Газпрому" за поставку 1 млрд кубометров газа в январе

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза". "С учетом предварительной цены на российский газ на январь 2015 года объем газа, за который НАК "Нафтогаз Украины" внесла предоплату ОАО "Газпром", составляет около 1 млрд куб. м", - говорится в сообщении компании.

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Как отмечают в "Нафтогазе", этот объем сформирован за счет предоплаты за январь 2015 года и неиспользованного аванса за декабрь 2014 года.

"Объем газа, который будет приобретен за счет остатка декабрьской предоплаты, рассчитывается по новой цене”, - подчеркивается в сообщении НАК.

Согласно сообщению, оплаченные объемы газа будут заказаны и использованы НАК "Нафтогаз Украины" в зависимости от нужд украинских потребителей.