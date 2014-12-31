Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 копеек за кВт/ч
Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля из-за военных действий на Донбассе, будет импортировать электроэнергию из России по 85 коп. за кВт/ч, что дешевле электроэнергии украинских тепловых станций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
"Импорт электроэнергии будет по 85 коп. .... Это дешевле того, почем продают украинские электростанции", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.
По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».