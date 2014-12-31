Минэнерго обещает не отключать электроэнергию в ближайшее время
14:16, 31 декабря 2014Энергетика
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Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин уверен, что в ближайшее время в Украине не будет веерных отключений электроэнергии.
Минэнерго пообещало не отключать свет \ фото УНИАН
Об этом министр заявил на пресс-конференции.
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"На протяжении следующего периода не будет веерных отключений. На протяжении последних 6 дней их уже не было по всей Украине", - сказал он.
Владимир Демчишин отметил, что Новый год украинцы встретят при свете, отметив при этом, что если к отключениям придется вернуться, они будут происходить прозрачно и с заблаговременным предупреждением потребителей.
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