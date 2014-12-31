Действие стандартов Евро-2 и Евро-3 могут продлить, чтобы спасти Шебелинский ГПЗ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Мы подали документы на продление на год (стандартов Евро-2 и Евро-3 - УНИАН)", - сказал Демчишин.

Ранее Шебелинский ГПЗ сообщал, что может 10 января остановить свою работу из-за того, что истекает срок действия технического регламента по экологическим нормам.

Читайте такжеШебелинский ГПЗ останавливают для ремонтаШебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марки А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты производства Шебелинского ГПЗ реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобуток».

ПАО «Укргазвыдобуток» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобуток» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харкивгазвыдобування» и ГПУ «Львивгазвыдобування”.