В последний день 2014 года стоимость нефти Brent упала ниже $56

Февральский фьючерсный контракт по состоянию на 15.20 мск подешевел на 3,35%, до $55,96 за баррель, сообщает ТАСС.

Утром 31 декабря нефть Brent стоила ниже $57 за баррель, февральский фьючерсный контракт по состоянию на 11.30 мск подешевел на 1,7%, до $56,96 за баррель.

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Снижение цен на нефть происходит после того, как накануне нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-Йоркской товарной бирже подорожала на $0,51 (0,95%). Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене $54,12 за баррель.

Подорожание топлива, непрерывно дешевевшего в течение последних нескольких торговых дней, связано с обострением ситуации в Ливии и сокращением поставок нефти из этой страны. За период с октября они сократились на 65%, до уровня ниже 300 тыс. баррелей в день.

"Рынок реагирует на вызванную ситуацией в Ливии озабоченность, - прокомментировал ситуацию ведущий аналитик Price Future Group Фил Флинн. - К тому же похоже, что (заградительная) экспортная стена в США снижается. А это еще одна причина подумать о компенсации нехватки (энергоносителей)".

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Нефтедобывающие компании США сокращают количество действующих буровых установок на фоне дальнейшего снижения цен на энергоносители, сообщила ранее компания Baker Hughes Inc, специализирующаяся на предоставлении нефтепромысловых услуг.

По ее данным, за прошедшую неделю число буровых установок уменьшилось на 37 - до 1,499 тыс. эксплуатационных вышек, в предшествующую неделю - на 10, а неделей ранее - на 29.

"Третью неделю подряд количество буровых установок уменьшается, что является самым крупным их сокращением за период с июня этого года, когда цены на сырую нефть начали снижаться, - отметила в среду газета The Wall Street Journal.

"Мы полагаем, что в течение ближайших трех месяцев количество действующих буровых установок (в США) будет еженедельно сокращаться, - приводит газета мнение аналитиков банка Credit Suisse. - Мы ожидаем, что рынок потеряет не менее 200 вертикальных и 200 горизонтальных буровых, но очень возможно, что это сокращение будет большим".