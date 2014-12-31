Демчишин не исключает публичного конкурса на должность главы “Укргазвыдобування”

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин не исключает проведения публичного конкурса на замещение должности главы крупнейшей газодобывающей госкомпании “Укргазвыдобування”, председатель правления которой на сегодняшний день находится под следствием по подозрению в коррупционных схемах продажи сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 31 декабря.

"Я, по правде, формально только согласовываю назначения, я не имею непосредственной возможности назначать руководство “Укргазвыдобування”. Я думаю, что в такие компании - лидеров, чемпионов украинской экономики - нам действительно нужно искать топовых людей, понимать, что они будут стоить немало. Они должны выполнять сверхсложные задания. В случае с “Укргаздобычей” задач очень много, это та компания, которая обеспечивает 12 млрд кубометров газа из 42, которые потребляет Украина”, - сказал Демчишин.

"Я думаю, что можно провести публичный отбор на такие компании. Их порядка десяти - лидеров”, - добавил он.

По словам министра, деятельность таких компаний, как “Укргазвыдобування” и ее материнской компании “Нафтогаз Украины”, сейчас активно обсуждается в Министерстве финансов, так как эти предприятия имеют высокий показатель дефицита, превышающий дефицит госбюджета.

"Это очень актуальный вопрос, который сейчас обсуждается в “Нафтогазе” и в Минфине. Тот дефицит “Нафтогаза”, который был, нет за счет чего его финансировать. Поэтому есть два метода. Операционно улучшить ситуацию - уменьшить объемы коррупции, это закрытие схем, которые там происходят. Это и проведение аукционов по продаже сжиженного газа и нефти по понятным, прозрачным принципам, которые дадут возможность достичь максимальной цены. Это и анализ инвестиционных программ”, - отметил Демчишин.

Как сообщал УНИАН, руководителя крупнейшей газодобывающей компании страны «Укргазвыдобування» Костюка задержали в Киеве 10 декабря.

По данным прокуратуры, «задержание произошло в рамках совместной операции прокуратуры города Киева и СБУ недалеко от главного офиса этой компании на улице Кудрявской». Столичная прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу.

Прокуратура Киева объявила о подозрении Костюку и его заместителю в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 16,8 млн грн.

11 декабря Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи Сергея Костюка под залог.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».