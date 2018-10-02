У Донбассэнерго нет необходимых разрешений на сжигание нефтекокса - депутат Бондарь

«Донбассэнерго» сообщила, что в этом отопительном сезоне будет использовать нефтекокс.

На сжигание экологически вредного нефтекокса для производства электроэнергии на Славянской ТЭС компания Донбассэнерго не только не имеет соответствующих разрешений. Это подтверждает отсутствие компании в реестре Минэкологии на официальном сайте органа.

Об этом пишет издание Капитал со ссылкой на заявление народного депутата, главы подкомитета по угля комитета по ТЭК Верховной Рады.

В связи с тем, что при сжигании нефтекокса выделяется большое количество высокотоксичных продуктов (например, серы – в 17 раз больше, чем при сжигании обычного кокса) для его использования компании должны получать необходимые разрешительные документы в Министерстве экологии.

Однако, по словам депутата, профильные министерства – Минтопэнерго и Минэкологии до сих пор не отреагировали на происходящее: чиновники не соизволили выйти к общественности, чтобы объяснить – так все таки нефтекокс безвреден или опасен? И это учитывая тот факт, что от использования этого вида топлива уже отказались все развитые страны.

Слова депутата подтверждает и эколог, член МБО «Экология-право-человек» Алла Войциховская.

«Если компания планирует изменить топливо в производстве, то обязательно необходимо пройти государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу. И если вообще меняется технологический процесс, то статья 3 Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» предусматривает прохождение процедуры оценки. Каждое предприятие получает разрешение на выбросы. И к этому разрешения предоставляются еще обосновывающие материалы на каждый источник выбросов. Поэтому если компания анонсировала переход на другое топливо, то должны быть проведены лабораторные исследования, процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы и процедура оценки воздействия на окружающую среду», - сказала она.

Как пишет издание, помимо возможного ухудшения экологической ситуации использование нефтекокса чревато еще одним неприятным последствием. «Если в результате использования этого вида топлива Славянская ТЭС остановится (а такую возможность нельзя исключать из-за технологических нюансов), вся Донецкая область рискует остаться без электроэнергии. Несмотря на дешевизну нефтекокса, ни Центрэнерго, ни и ДТЭК не рискнули использовать его на своих теплогенерирующих мощностях. Что косвенно подтверждает небезопасность такой топливной альтернативы».

Напомним, «Донбассэнерго» сообщила, что в этом отопительном сезоне будет использовать нефтекокс. Его будут смешивать с углем, а потом сжигать на Славянской ТЭС (Донецкая обл.).

27 сентября стало известно, что народный депутат Украины Михаил Бондарь отправил депутатские обращения в Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство экологии, Генеральную прокуратуру Украины и к руководству ПАО «Донбассэнерго» по поводу правомерности и безопасности использования нефтекокса на Славянской ТЭС.