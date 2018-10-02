Почем будет газ: Гройсман прокомментировал будущий рост тарифов

Премьер рассчитывает достигнуть соглашения с МВФ о цене на газ с учетом реальной экономической ситуации в Украине. По его словам, переговоры с МВФ идут конструктивно.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает достигнуть соглашения с Международным валютным фондом о повышении цены на газ для населения с учетом реальной экономической ситуации в Украине и реальных доходов граждан.

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Об этом он заявил во время эфира на одном из телеканалов.

«Мы сейчас ведем переговоры с МВФ, и эти переговоры идут конструктивно. Я вижу у них (МВФ - УНИАН) понимание реальной ситуации, реальной экономической ситуации, они оценивают реальные доходы людей. Мы рассчитываем на то, что будет соответствующее понимание и мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации», - сказал Гройсман.

Он подтвердил, что сегодня цена газа для населения на 60% ниже рыночной стоимости топлива, однако подчеркнул, что правительство не допустит такого резкого подъема цены.

«Такой подъем в 60% я не допущу. С другой стороны, я понимаю, что любое повышение, которое может произойти, это вынужденная мера, и нам нужно людей дополнительно защитить. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшать систему субсидий», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

В то же время Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 октября повысила минимальные цены на газ для промпотребителей на 9,7% – до 13439 грн за тыс. куб. м.