ГСЧС: Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, российские медиа сфальсифицировали документы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области.

Согласно сообщению, 30 декабря на российском сайте LIFENEWS появилось сфальсифицированное сообщение об утечке радиации на Запорожской АЭС, где утверждалось, что радиационный фон на самой станции и ХОЯТ (хранилище отработанного ядерного топлива - ред.) превышают норму более чем в 16 раз и составляют от 4,76 мкЗв/ч до 5,05 мкЗв/ч.

Читайте такжеМосква недовольна соглашением Киева с WestinghouseНа самом деле в «Оперативной сводке за сутки о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Запорожской области» с 08:00 27 декабря 2014 г. до 08:00 28 декабря 2014 г. № 05/8/1677 от 28.12.14 года ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области указывало информацию о состоянии дел на Запорожской АЭС, в соответствии с которой показатели радиационного фона составляли 0,12 мкЗв/ч., ХОЯТ - 0,14 мкЗв/ч.

Использованные российскими медиа документы были обработаны с помощью фоторедактора, заявляют в ГСЧС.

Также спасатели напомнили, что "информация об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных ситуациях, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности людей, является открытой (публичной) и распространяется в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» через электронные каналы открытой связи".

"В случае поступления официальных обращений от СМИ ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области предоставит заверенные копии оригиналов «Оперативных сводок за сутки о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Запорожской области» от 28.12.2014 г. и 29.12.2014 г. согласно действующему законодательству Украины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, появление данной фальсификации совпало по времени с подписанием контракта на поставку ядерного топлива между Украиной и американской компанией Westinghouse.