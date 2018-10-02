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Гройсман объяснил, почему ликвидировать "Нафтогаз" пока нельзя

15:56, 02 октября 2018
Энергетика
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Премьер-министр Владимир Гройсман / REUTERS

Ликвидация Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" невозможна, пока Россия не выплатит Украине 2,6 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Действительно, мы еще ни одного доллара от России не получили. Сейчас идет юридическая работа об аресте активов. Они нам должны перечислить 2,6 миллиарда долларов, и абсолютно очевидно, что ликвидация ("Нафтогаза" - УНИАН) ликвидирует и сам долг, поэтому этого нельзя делать ни при каких условиях, если не стоит цель простить россиянам 2,6 миллиарда долларов", - сказал Гройсман.

"Если думать о том, чтобы им простить, то нужно ликвидировать ("Нафтогаз" - УНИАН), а если думать об Украине, то это делать сейчас невозможно и не нужно, потому что это будет очень серьезный подарок нашему врагу", - добавил он.

Как сообщалось, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать "Нафтогаз" в случае своей победы на президентских выборах. Позднее она уточнила, что "Нафтогаз" будет ликвидирован только после выплаты Россией долга по решению Стокгольмского арбитража.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Теги: #Нафтогаз и Газпром