Гройсман объяснил, почему ликвидировать "Нафтогаз" пока нельзя

По словам премьера, ликвидация "Нафтогаза" ликвидирует и сам долг России перед Украиной.

Ликвидация Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" невозможна, пока Россия не выплатит Украине 2,6 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Действительно, мы еще ни одного доллара от России не получили. Сейчас идет юридическая работа об аресте активов. Они нам должны перечислить 2,6 миллиарда долларов, и абсолютно очевидно, что ликвидация ("Нафтогаза" - УНИАН) ликвидирует и сам долг, поэтому этого нельзя делать ни при каких условиях, если не стоит цель простить россиянам 2,6 миллиарда долларов", - сказал Гройсман.

"Если думать о том, чтобы им простить, то нужно ликвидировать ("Нафтогаз" - УНИАН), а если думать об Украине, то это делать сейчас невозможно и не нужно, потому что это будет очень серьезный подарок нашему врагу", - добавил он.

Как сообщалось, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать "Нафтогаз" в случае своей победы на президентских выборах. Позднее она уточнила, что "Нафтогаз" будет ликвидирован только после выплаты Россией долга по решению Стокгольмского арбитража.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.