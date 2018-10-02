Минэкономразвития считает НКРЭКУ основной причиной искусственных убытков Энергоатома

По итогам 2017 года НАЭК «Энергоатом» заняла первое место среди компаний электроэнергетического сектора по объемам уплаченных налогов и сборов.

Основным фактором убыточности НАЭК «Энергоатом» является заниженный тариф на производство электроэнергии, который устанавливает для компании Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в Отчете относительно финансовых показателей компаний государственного сектора по 2017 год, который опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«За 2017 год Компания получила валовую прибыль от реализации электро- и теплоэнергии в сумме 4 млрд 773 млн грн. С учетом операционных, финансовых и прочих доходов и расходов финансовый результат Компании до налогообложения составил убыток в 1 млрд 600 млн грн. Чистый убыток превысил 1 млрд 300 млн грн. Основным фактором, повлиявшим на убыточность НАЭК «Энергоатом» в 2017 году, является сниженный тариф на производство электро- и теплоэнергии, который устанавливается Энергоатому Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и, как результат, необеспечение средствами производственной деятельности Компании», - сообщается в документе Минэкономразвития.

Согласно Отчету, еще одним фактором убытков Энергоатома являются штрафы, наложенные на Энергоатом приказом НКРЭКУ от 1 июня 2017 года (№735).

В документе также отмечается, что НАЭК «Энергоатом», крупнейший производитель электроэнергии в стране, в 2017 году доля Компании в общем объеме производства электроэнергии составила 55,2%, превысив плановые показатели и увеличив производство на 5,7%. «Однако это не позволило улучшить финансовый результат Компании», - подчеркивают в Минэкономразвития.

«Тарифом на электроэнергию (для "Энергоатома" – ред.) не предусмотрено начисление резерва сомнительных долгов, значительная сумма которого обсчитана долгом ГП «Энергорынок», то есть сумма начисленного в 2017 году резерва 966 млн грн повлияла на убыточность Компании. При этом долг ГП «Энергорынок» ежегодно увеличивается, что заставляет менеджмент Энергоатома привлекать заемные средства для покрытия расходов. Что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, связанных с обслуживанием кредитов и займов, уплатой процентов», - отмечается в Отчете.

В список наиболее прибыльных госкомпаний по результатам 2017 года вошли: НАК «Нафтогаз Украины» с чистой прибылью в 39,3 млрд грн, «Администрация морских портов Украины» с чистой прибылью в 3,6 млрд грн, ПАО «Центрэнерго» с чистой прибылью в 1,9 млрд грн, НЭК «Укрэнерго» и международный аэропорт «Борисполь» с чистыми доходами по 1,7 млрд грн. Кроме того отмечается, что чистая прибыль энергетического сектора Украины составил 4,04 млрд грн.

Справка. По итогам 2017 года НАЭК «Энергоатом» занял первое место среди компаний электроэнергетического сектора по объемам уплаченных налогов и сборов. Энергоатом за 2017 год уплатил 8,7 млрд грн, что на 3,1 млрд грн, или на 52,8% больше чем за 2016 год, таким образом Энергоатом обеспечил 2,5 % поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП ГФС.

Согласно официальным данным Минэнергоугля, в первом полугодии 2018 года доля АЭС в энергобалансе составляла 51,7%. В июле она увеличилась до 54%, а в сентябре атомные электростанции выработали уже 58% - 11,628 млрд кВт·час.